Premier revers à domicile pour Rulles

Après trois victoires en quatre matchs, Rulles recevait Huy, candidat aux premières places ce dimanche. Face à une équipe où on retrouvait les sœurs Marteau et Océane Ronveaux, les filles de Mathieu Fivet démarrent mal : 0-6 après trois minutes. Pas en réussite à distance (1/9 dans le premier quart, 1/19 au total), Rulles défend très bien et passe à 10-9 grâce à Donnez et Boulard. Dumay enchaîne avec une bombe : 13-9. Rulles cale ensuite offensivement, reste plus de neuf minutes sans marquer, mais continue à arracher des balles derrière. Huy revient à 15-15 et passe devant juste avant la pause après des ratés rullots : 15-18.

Huy reprend bien, mais Dumay stoppe l’hémorragie : 17-21. Baggio hausse le ton, Rulles est dans les cordes : 19-28. Les Gaumaises s’accrochent, reviennent à cinq points (23-38, 25-30), mais continuent à rater beaucoup trop. Huy ne manque pas l’aubaine : 25-34. Dumay et Boulard entretiennent l’espoir, mais sur le buzzer, Huy plante une bombe : 31-39. Les Mosanes filent à +10 à l’entame du dernier quart, mais Rulles reste au contact : 39-45 (35e), 43-48 (38e), 45-50 (39e), 47-50 à six secondes de la fin, mais doit s’incliner 47-51 pour la première fois de la saison dans sa salle. Prochain rendez-vous pour les Rullotes samedi à Alleur.