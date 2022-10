Le sommet pour Neufchâteau qui bat Ottignies 79-69

Neufchâteau commençait bien. Henket plantait les trois premiers points de la rencontre après moins de dix secondes. La pivot était partout, marquait sept points en deux grosses minutes et obligeait Ottignies à prendre un temps mort : 9-4.

Les Brabançonnes, pas invaincues par hasard, restaient au contact (9-9), mais Deneve, à mi-distance et puis à trois points, s’illustrait : 18-11 (7’). Jacquemin suivait le mouvement en pénétration et au lancer : 23-13 et 26-15 (10’).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup malgré une domination d’Ottignies au rebond : 32-24 (15’).

Neufchâteau accélérait, jouait juste et le marquoir passait à 41-27 après un lay-up de Jacquemin. Sur le buzzer, Henket déposait : 46-33 au repos. À la reprise, les Ardennaises enchaînaient un 5-0 pour prendre le large. Ottignies tentait de réagir, mais Laurent ajustait à distance : 56-37.

Ottignies revenait à quatorze points et semblait toujours y croire, mais aux lancers, Neufchâteau faisait le boulot pour garder une marge importante : 61-45, 63-46 et 66-52 à la demi-heure. Jacquemin mettait une bombe d’entrée pour rassurer Neufchâteau (69-52). Ottignies ne lâchait rien, mais ne parvenait jamais à faire baisser l’écart de manière conséquente sauf à une grosse minute du terme en revenant à dix points : 77-67. Pas de quoi faire douter Neufchâteau qui s’imposait 79-69.

Fiche technique

Neufchateau : Leblanc 11, Laurant 10, Laurent 5, Deneve 8, Vanbelle, Guiot 4, Jacquemin 17, Henket 22, Bruyns, Antoine 2.

Les quarts : 26-15, 20-18, 20-19, 13-17.