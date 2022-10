Accueil Sports Sport régional Luxembourg Neufchâteau domine Rulles dans la raquette en Coupe AWBB Le derby entre Rulles et Neufchâteau a tourné en faveur des Chestrolaises. Jean-Michel Poncin ©EDA

Les Chestrolaises ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de cette Coupe AWBB. "On aurait pu être meilleur, en défense, mais on a vu un bon Neufchâteau, commente le coach du BCCA, Thomas Celant. On a dominé à l'intérieur et les filles ont su profiter de l'espace libéré par les grandes pour shooter à distance....