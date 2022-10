Accueil Sports Sport régional Luxembourg Christophe Daco est toujours dans le rythme Un podium à Mettet et un top cinq à Jalhay, le pilote de Léglise réussit avec succès la transition annuelle entre motocross et rallye. Jo Petron ©Sims Pics

Sa saison de motocross à l'AMPL dans la catégorie "experts" terminée, Christophe Daco (53 ans) se tourne comme il en a pris l'habitude vers le rallye pour clôturer l'année. Une discipline qu'il découvre il y a sept années à l'occasion des Legend Boucles et dans laquelle il se met d'emblée en évidence au volant de son Escort. Ce dernier dimanche, c'est au volant de sa Porsche 997 qu'il s'alignait du côté de Jalhay. Dans des des conditions de course très délicates et face à une concurrence particulièrement relevée composée notamment de neuf R5 (les voitures de pointe) il est d'emblée dans le rythme des meilleurs....