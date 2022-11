Accueil Sports Sport régional Luxembourg Après avoir joué la Ligue des Champions, Steeven Langil (ex-Auxerre, ex-Mouscron) a débarqué en P1 Luxembourgeoise Il a disputé son premier match avec Longlier. Il restera jusqu’en janvier. Loïc Ménagé ©EDA

Un but en Ligue des Champions face à Auxerre, une Coupe de France dans la poche, septante matches en D1 belge, plus de cinquante en Ligue 1, un passage à Varsovie et trois ans en Thaïlande. Le CV de Steeven Langil, international martiniquais, fait rêver. Et pourtant,...