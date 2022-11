Lenny, de Musson, fait partie des meilleurs e-gamers belges

Encore quasiment inconnu chez nous voici une dizaine d’années, le e-sport a le vent en poupe. Et l’Union Belge n’a pas hésité à surfer sur cette tendance en créant une e-sport Academy afin de former des joueurs pour intégrer l’équipe nationale de football virtuel. Au total, ce sont seize jeunes talents qui font partie de cette académie. Et parmi les seize jeunes retenus, on retrouve un joueur de la province de Luxembourg, à savoir Lenny Tordoor, un jeune homme de Musson. Récemment, le Mussonnais a pris part à l’épreuve qualificative pour faire partie des seize joueurs retenus. “J’ai perdu mon match de sélection, confie Lenny Tordoor. Je menais encore 1-0 à la 89', mais finalement, mon adversaire égalise dans le final avant de passer devant...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous