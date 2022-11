A ne pas rater ce vendredi : des milliers de jeunes sportifs namurois et luxembourgeois dans votre DH

C’est un événement à ne pas rater pour les clubs sportifs. Ce vendredi 18 novembre, "L’Album des Stars de Demain" fera son retour au sein de la Dernière Heure Les Sports Namur-Luxembourg.

Au menu, des centaines de photos d’équipes de jeunes des provinces de Namur et de Luxembourg, toutes disciplines confondues.

La volonté de notre média est une nouvelle fois d’être aux côtés des clubs et de leurs pratiquants. En soutenant le sport dans ce qu’il a de plus simple, sans aucune distinction ni classement entre les disciplines et les disciplines. Chaque club ayant répondu positivement à nos sollicitations a donc trouvé sa place dans notre supplément.

Rendez-vous donc ce vendredi dans votre DH Les Sports.

©IPM

Cette initiative, comme chaque année, sera déclinée dans chacune de nos éditions (Brabant wallon, Wallonie picarde, Bruxelles Mons-Centre et Charleroi à suivre en 2022-2023). Vous souhaitez participer à ce supplément et votre club n’a pas été contacté les années précédentes ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse photosjeunessportifs@DH. be en mentionnant votre discipline, le nom de votre club et une adresse mail de contact.