Vialette n’a pas encore raté une minute avec Habay

Avec Aywaille au programme de ce dimanche, avant des duels face à Richelle et Mormont, Habay a droit à un menu copieux pour terminer l’année. "Mais nous devons engranger des unités afin de rester au contact du groupe de tête, indique Hugo Vialette. Sur les trois prochains matches, nous devons décrocher au moins deux victoires. Six nuls sur les huit derniers matches ? Oui. Et mis à part la rencontre à La Calamine, où le partage n’était pas volé pour...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous