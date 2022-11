Amandine, Manon et Marine prêtes pour l'aventure de leur vie

À l’heure où vous lirez ces lignes, Manon Déom, Amandine Pecheux et Marine Théret sont en train de terminer les derniers préparatifs avant l'une des plus grandes aventures de leur vie. Les trois filles vont en effet participer au Raid des Alizées qui se déroule de mercredi à samedi soir en Martinique. “Nous sommes à Paris depuis ce lundi et nous allons décoller pour la Martinique ce mardi en début d’après-midi, raconte Marine...