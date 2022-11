Boninne s’impose sur le fil à Arlon (48-52)

Arlon débute bien et prend l’avance grâce à Henrion, mais Boninne reste au contact (8-7) avant de passer devant avant la fin du premier quart-temps : 12-16. Arlon reprend mieux, domine au rebond, se rapproche (17-18) et égalise après une bombe de François : 20-20 au quart d’heure. Si Delveaux plante cinq points, Arlon est devant à la pause après un dernier lancer de Sanchez : 26-25. Chartry met six points à la reprise pour laisser Arlon devant, mais Boninne hausse le ton, met du rythme, prend les rebonds offensifs et file à 35-39 à la demi-heure. Arlon revient directement avant que Chartry, encore elle, ne place Arlon aux commandes : 41-39. Boninne repasse devant à une minute de la fin (45-47). Gilson ajoute cinq lancers. La dernière bombe de Chartry est aussi belle qu’inutile : 48-52.