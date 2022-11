Propos racistes lors de Marloie-Durbuy: le match arrêté à la 72e

Marloie menait 3-2, à vingt minutes du terme, face à des Durbuysiens réduits à dix et venus sans réserviste. Autant dire que la victoire lui tendait les bras. Mais les joueurs famennois risquent bien de tout perdre à cause du comportement imbécile de quelques supporters. Que s’est-il passé ?

On joue la 72e minute quand Alexandre Hanneuse commet une faute anodine sur le capitaine durbuysien Turhan le long de la ligne de touche, côté tribune. L’arbitre adresse une biscotte au jeune Marlovanais et on aurait pu en rester là. Mais le coup franc qui devait suivre ne sera, finalement, jamais tiré par les Durbuysiens. Attroupés en bord de touche, les hommes d’Ousmane Sow semblent remontés contre une frange de supporters locaux. Ils finissent par sortir du terrain et l’arbitre leur emboîte le pas, en renvoyant tout le monde au vestiaire. Pour un arrêt provisoire, pense-t-on. Il sera définitif : cinq minutes plus tard, M. Nicolas ressortira, seul, pour donner le coup de sifflet final.

La colère des Durbuysiens et l'arrêt définitif de la rencontre, on les doit au comportement d'une poignée de supporters de Marloie. L'assistant situé du côté de la tribune, M. Beckers, est formel : "Des propos racistes clairs ont été tenus." L'arbitre central, en nous montrant son badge "Come together", ajoute : "Nous avons reçu des consignes très claires et très strictes. Il n'était pas question de reprendre le match."

Ce sont les seuls mots qui sortiront du vestiaire du trio arbitral, après la rencontre. La suite, elle se jouera à Cognelée. Match à rejouer (à huis clos ?) ou défaite sur tapis vert pour Marloie ? L’ACFF tranchera. Mais notons qu’en fin de saison passée, en P3 liégeoise, Saint-Vith avait été sanctionné d’un score de forfait contre Faymonville, en raison d’une insulte à caractère discriminatoire de l’un de ses supporters. Saint-Vith menait 2-1 et le match avait été arrêté à la… 91e.

Fiche technique

MARLOIE : Jaa ; Micha, Collard, Martinet, Paquay ; Letêcheur, Dehon, Mohimont ; Dessart, Hébette (64e Mayanga), Hanneuse.

DURBUY : Wasterlain ; Lumbila Tabu, Mbwebwe, Bouyalaan, Njamen ; Batantou, Ntagalana, Turhan ; Rodriguez, Kanouté, Vaz Moniz.

Arbitre : M. Nicolas.

Avertissements : Vaz Moniz, Hébette, Dessart, Hanneuse, Collard, Bouyalaan.

Exclusion : 49e Njamen.

Les buts : 16e Westerlain (1-0), 28e Kanoute (1-1), 35e Hébette (2-1), 43e Vaz Moniz (2-2), 49e Mohimont (3-2).