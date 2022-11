Le BAT Tintigny est imbattable en N3

Six victoires et trois partages, Tintigny domine sa série.

Mais qui va bien pouvoir faire chuter le BAT Tintigny 81 ? Pour sa première saison en N3, le club tintignolais réalise un départ en fanfare. Toujours invaincus après neuf matchs, Valentin Vaguet et ses équipiers ont remporté le duel des invaincus face à Sougné vendredi soir (6-5). Résultats des courses, Tintigny est le dernier invaincu de la série et occupe donc la première place avec un bilan de six victoires et trois partages. “La défaite arrivera sûrement bien un jour, confie Valentin Vaguet. Mais dans tous les...