100 kilomètres en moins de 24 h pour Viva For Life, c’est le défi d’Éric Van Mensel.

Éric a marché 100 kilomètres pour la bonne cause

C’est devenu une bonne habitude pour Éric Van Mensel. Chaque année, le citoyen de Paliseul décide de relever un défi sportif pour la bonne cause. L’an dernier, le Paliseulois avait notamment marché 100 km afin de récolter des fonds pour Viva For Life ou encore pour Cap 48. Et voici quelques...