Chaque dimanche, Jérôme se tape 400 bornes pour jouer en P3

Si Jérôme Sterpigny évolue à Namoussart depuis cinq ans, les entraînements en semaine, c’est sans lui. “Me taper la route le dimanche, c’est déjà suffisant, confie celui qui est originaire de la région de Rossignol. Est-ce que je n’ai jamais pensé à trouver un club plus proche de mon domicile ? Non, pas spécialement. J’ai l’occasion de jouer avec des potes de toujours. Du coup, je suis resté avec eux. Et ma mère habite toujours dans la région. Donc, j’en profite pour aller lui faire un petit coucou. Et quand c’est le cas, j’en profite pour prendre ma petite fille de deux ans avec moi, comme cela, elle passe du temps avec sa grand-mère.”

On s’en doute, avec deux heures de route, Jérôme Sterpigny n’est pas le dernier à fermer la buvette. “Quand nous jouons le dimanche, à 18 h 30 max, je mets les voiles, souffle-t-il. Mais je préfère quand même jouer le dimanche, parce que le samedi, cela veut dire que tu ne rentres pas à la maison avant 2 h du mat. Si tout va bien. Et puis, le dimanche, vous n’avez pas mille choses à faire non plus.”

Le frangin a suivi le mouvement

Si la route est parfois longue, Jérôme Sterpigny ne la passe pas toujours seul. “Mon frère, Matthieu, habite à Ciney. Enfin, pour le moment, il loge chez moi donc nous effectuons toute la route ensemble, indique le médian. Moi, je joue les nonante minutes chaque dimanche, donc cela aide un peu pour oublier la route. Mais lui, pour le moment, il joue une vingtaine de minutes. Si ça m’arrivait, je ne ferais plus la route (rires).”

Si Namoussart avait réalisé une belle saison lors du dernier exercice, avec une participation au tour final, cette année, c’est plus compliqué pour Jérôme Sterpigny et ses équipiers. Namoussart est actuellement septième, à sept longueurs déjà du top 5. ” Et quand on sait qu’il n’y a pas de tour final cette saison, autant dire que cela pourrait être long, avoue Jérôme Sterpigny. L’an dernier, la carotte du tour final était là. Et cela aidait à être motivé jusqu’au bout. Si je suis motivé chaque dimanche ? Parfois, c’est compliqué. Certains jours, oui, je n'ai pas envie de faire mon sac et de prendre la route. Mais j’aime le football et cela fait plaisir de voir les copains. Et puis, en tant que capitaine, je dois quand même montrer l’exemple. Comment j’explique notre année plus compliquée ? Nous avons perdu Quentin Gofflot, un de nos meilleurs joueurs. Et puis, cette année, certains joueurs ne rentrent pas vraiment dans l’esprit famille. Ils veulent tirer la couverture pour eux et dribbler toute l’équipe adverse afin de se montrer. Tout le monde n’est pas comme cela, mais certains si.”

Une chose est sûre, Jérôme Sterpigny ne compte pas quitter la province de Luxembourg. “J’ai 34 ans, je ne jouerai plus pendant des années, dit-il. Donc, autant en profiter. Je ne sais pas si je serai encore à Namoussart l’an prochain, nous devons en discuter avec les amis, mais ce qui est certain, c’est que nous resterons ensemble.”