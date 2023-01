Six joueurs de Durbuy n’étaient pas affiliés pour aller jouer à Libramont

Après avoir souvent joué à onze ou douze durant le premier tour, et après avoir perdu son meilleur joueur voici quelques jours, on se demandait avec quelle équipe Durbuy allait pouvoir s’aligner à Libramont. Finalement, les Durbuysiens étaient à quinze sur la feuille de match. Si tous les joueurs ont pu être inscrits sur la feuille, il y a un hic. En effet, parmi les quinze joueurs, six ont été affiliés au club durant la première semaine du mois de janvier. Or, cette rencontre face à Libramont était une rencontre qui aurait normalement dû se jouer le 17 décembre dernier. Pas besoin de vous faire un dessin, les Durbuysiens ont donc aligné six...

