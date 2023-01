R1: Neufchâteau B prend de l’air

Les Ardennais inscrivent le premier panier du match via Duquenne : 0-2. Derrière la ligne des trois points, Beaujean réplique en plantant deux bombes (6-5). Les hommes de Nicolas Sturam, de retour dans son ancien club, haussent ensuite le ton. Dejardin remet Neufchâteau devant et Hawley suit le mouvement (6-12). Dubois, précis à distance, et Guischer creusent l’écart : 11-24 à la fin du premier quart-temps.

À la reprise, Neufchâteau poursuit sa domination. Les Chestrolais défendent bien, jouent vite, sont agressifs et font la course en tête : 13-29, 17-34, 23-36. Andenne s’accroche et fait redescendre l’écart à dix points grâce à Gregoire : 30-40 et 32-42 à la pause. “Mais nous avons bien repris, comme en début de match et nous avons creusé l’écart”, poursuit Francois Hissette.

Avec seulement huit joueurs présents, et deux éléments à trois fautes avant la mi-temps, Andenne voit Dubois planter sa quatrième bombe de la soirée au début du troisième quart (33-45). Dubois, en feu, plante cinq autres points et Neufchâteau fait le break : 38-52. L’écart passera même les vingt points quelques secondes plus tard (40-61). Sur du velours au moment de débuter le dernier quart-temps (46-70), Neufchâteau gère la fin de match pour finalement s’imposer 58-88 et réaliser une excellente opération dans le bas de tableau.

Notons que Neufchâteau B disputera un autre match capital la semaine prochaine avec un déplacement à Ans, lanterne rouge de la série. “Si nous gagnons, nous serons vraiment bien”, termine Francois Hissette.