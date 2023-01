Volley: La plus belle victoire de Bouillon

Bouillon a peut-être vécu un tournant de sa saison ce samedi. En s’imposant face à Dilsen-Stokkem, les Ardennais, pourtant privés de deux titulaires, restent dans la course pour le top 5. Bouillon revient même à cinq longueurs de Stokkem, quatrième. “C’est sûr que si nous avions perdu, nous n’aurions plus rien eu à jouer cette saison et la deuxième partie de saison aurait peut-être été un peu longue", admet Adrien Gérard. "Ici, nous sommes toujours bien placés pour espérer prétendre à une belle position en fin de saison même si nous ne sommes pas toujours très nombreux pendant la semaine. Une belle victoire ce samedi ? Non, une victoire magnifique. L’absence d’un garçon comme Jordan Fontaine ne s’est pas fait ressentir car nous avons livré un énorme match collectif. C’est vraiment notre plus belle victoire depuis l’entame de la saison. ”