La sécurité au cœur des Legend Boucles de Bastogne

Cette édition 2023 des Legend Boucles à Bastogne sonne comme un retour à la normale après une édition 2022 transitoire suite à la pandémie. Le cœur de Bastogne, et surtout la place Mc Auliffe, va vivre trois jours au rythme des Legend Boucles du 3 au 5 février. Avec un plateau de qualité (voir ci-dessous). Les récents événements au rallye du Condroz, deux personnes sont décédées, ont remis la sécurité au cœur des récents débuts dans le sport moteur. "C'est une obsession nécessaire", commente Benoit Lutgen, le bourgmestre de Bastogne. "C'est depuis toujours une priorité, ajoute Pierre Delettre", l'organisateur de l'événement. Les organisateurs ont mis sur pied des slow-zones. "À des endroits dangereux, nous limitons la vitesse des voitures, à maximum 36km/h sur des portions de 100, 200 ou 300 m, explique Pierre Delettre. Cela règle le souci des zones problématiques. On veillera au respect strict des zones piétons. La direction de course sera intransigeante. Notre application permet de signaler n'importe quel incident avec une photo et la géolocalisation. Derrière, une équipe de chez nous recoupe ces informations avec notre système de tracking en direct. Aussi, dès qu'un pilote se rapproche d'une autre voiture dans une spéciale, un signal lumineux se met en route dans la voiture pour prévenir. Pour le reste, nous avons eu un tas de réunion avec les équipes du gouverneur, la police, la commune, etc."