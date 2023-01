Minthe et Libramont sont en pleine progression

Vingt secondes, il n’a pas fallu plus longtemps à Basirou Minthe pour amener le danger dans le grand rectangle de Marloie samedi soir. Si Jaa a sauvé le premier essai de l’attaquant libramontois, le portier a dû s’avouer vaincu quelques minutes plus tard face au même Minthe. ”Je me suis dit que je devais tenter ma chance, commente l’intéressé....