Jérôme Lognard et Arlon veulent désormais confirmer

Arlon a bien repris la semaine dernière en écartant Brainois, un concurrent pour le maintien. “C’était sans doute un de nos deux meilleurs matches de la saison. Et sans doute le meilleur à domicile, assure Jérôme Lognard. Nous n’avions plus joué pendant un mois et demi, nous pensions que la reprise allait être difficile, mais nous...