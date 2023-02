Libramont bat Durbuy sur tapis vert

Début janvier, Libramont recevait Durbuy en championnat. Reportée fin décembre, la rencontre avait vu Libramont et Durbuy partager l’enjeu (3-3) alors que Libramont menait de trois buts à la pause et que Durbuy jouait en plus à dix. Mais il est rapidement apparu que Durbuy avait fait jouer des joueurs qui n’étaient pas qualifiés pour cette rencontre. Libramont a donc porté réclamation et ce mercredi, l’ACFF a confirmé la victoire des Ardennais sur tapis vert. Une victoire importante pour Libramont qui saute Herstal et n’occupe plus un siège de descendant.