Athus rêve d’un premier succès dans le derby

Pendant six ans, Perrine Stoffler a usé ses genouillères au Stabulois. Avant d’arrêter le volley et de reprendre voici quelques mois à Athus. ” Car j’attendais un heureux événement. Et je ne comptais pas reprendre, j’avais vraiment envie de prendre du temps pour ma famille. Finalement, c’est Hélène Pirenne qui m’a convaincue de venir à Athus, souffle Perrine Stoffler. Et puis, il y avait la présence de Jean-François Collet. C’était mon coach à mes débuts...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous