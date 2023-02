Finisher du Legends trail, Jérémy Munaut a “juste dormi 45 minutes sur les trois nuits”

275 kilomètres avec un départ donné vendredi dernier (19h) au Lac de Nisramont et une arrivée du côté de Ferrières ce lundi. Un parcours de fous (10.600 mètres de D +) tracé dans nos Ardennes et sur le plateau des Hautes-Fagnes. Une météo difficile, avec très souvent des épisodes pluvieux qui ont rendu les chemins bien boueux. Là-dessus, pas mal de vent et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous