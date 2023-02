Frédéric Gofflot : le fermier de Bleid et ses défis fous

L’homme a un look reconnaissable entre mille sur les pelotons de trail et d’ultra trail. 52 ans, air bonhomme, de grosses lunettes et une tignasse de cheveux crollés : il ressort du lot. Au-delà, c’est une machine à borner. Une machine...