Les coureurs pourront choisir leur distance et leur heure de départ: le Trail de La Roche à Minguet innove

Si les parcours seront à l’image des précédents, et de tout ce dont son organisateur raffole (techniques, rudes et sauvages), le 8e Trail de La Roche à Minguet sera toutefois différent à plus d’un titre pour son édition 2023, qui se tient ce samedi 4 mars au départ de Porcheresse (Daverdisse) et sa cabane à l’orée des bois sur les hauteurs du village.