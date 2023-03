De jour ou de nuit, 300 traileurs conquis à La Roche à Minguet (Photos et vidéo)

Certes, on avait déjà vu plus de monde se presser au départ de la cabane des chasseurs, sur les hauteurs de Porcheresse (Daverdisse) pour le Trail de La Roche à Minguet. Mais ils furent tout de même environ 300 à avoir crapahuté sur celles-ci ce samedi, pour la 9e édition. Et tous sont rentrés ô combien conquis, notamment d’un 32 km avec 1400 m de dénivelé positif.