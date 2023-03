Molinari, la tête salvatrice de Habay à Sprimont

94e minute, Luca Molinari prend le dessus sur la défense liégeoise et, de la tête, propulse le cuir dans les filets du gardien carrier. Un but et un final presque inespérés au vu du déroulement de la...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous