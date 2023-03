Léonard, de Libramont au BCCA

Enfin ! Après plus d’un mois sans match, Libramont sera de retour sur les parquets ce vendredi soir. Et les Libramontoises n’auront pas vraiment le droit à l’erreur face à Alleur B, un concurrent direct pour éviter la place de barragiste. “J’ai un peu peur que l’équipe manque de rythme, confie Juliette Leonard. Rester aussi longtemps sans jouer, ce n’est jamais une bonne chose. Ici, nous jouons Alleur ce vendredi et puis, nous avons deux matches le week-end prochain. Je pense qu’il faudrait au moins décrocher deux succès. Ce qui nous mettrait un peu plus à l’aise pour aborder la fin de saison. Nous avons bien bossé pendant la semaine et nous sommes toutes motivées pour atteindre cet objectif.”