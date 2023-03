Clémence Detail espère voir les filles de Manhay remporter le derby

Lanterne rouge du classement, avec quatre petites unités seulement, les Nordistes vivent en effet une saison compliquée. Mais montées cette année, les filles de Geoffrey Méan ne s’attendaient pas à dominer la division. “Même si je ne cache pas que nous aurions pensé avoir quelques points supplémentaires à cette période de la saison, admet Clémence Detail. Ce qui nous manque ? Un peu de combativité lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. Parfois, dès que nous prenons un but, vous avez des filles qui baissent les bras. Il faut être plus volontaires. Et puis, je dirais aussi que physiquement, nous sommes un peu à la peine. Dans les fins de matches, c’est parfois compliqué. Nous n’avons pas toujours l’énergie suffisante pour nous battre.”

Mais n’allez pas croire que les filles se tirent dans les pattes pour autant. “L’ambiance reste bonne, assure Clémence Detail. Et malgré tout, nous prenons du plaisir. Et c’est le plus important. Car moi, personnellement, je joue au foot pour m’amuser. Même si ce serait mieux de gagner.”

Habituées à survoler la première provinciale, Clémence Detail et ses équipières doivent apprendre à perdre. “Pas trop démotivant de prendre des casquettes ? Non. En prendre dix, ce n’est jamais marrant, mais moi, en première provinciale, je ne touchais quasiment jamais le ballon, confie Clémence Detail. Cette année, au moins, j’ai du boulot. L’écart de niveau est gigantesque entre la P1 et la D2. Il faudrait un niveau intermédiaire et là, je suis certaine que nous pourrions tirer notre épingle du jeu. L’objectif si nous descendons ? Jouer les premières places en P1.”

Notons aussi que Clémence Detail, dont la petite sœur, Léa, évolue au Standard, n’a pas débuté dans les buts. “J’ai joué dans le jeu jusqu’à 12 ans, sourit-elle. Un jour, notre gardien a dit qu’il arrêtait, j’ai proposé de prendre les gants. Et je n’ai plus quitté ce poste même si jouer dans le jeu ne me dérange pas. Le gardien international que j’admire ? Courtois.”