Libramont réalise la bonne opération en R2

Et le succès de Libramont ne se discute pas puisque les Libramontoises sont restées devant pendant les quarante minutes. Eischen plante le premier panier du match et l’écart se creuse déjà : 3-0, 8-1 et 14-5 après quatre points de Jourdan. Alleur revient (19-18), mais Libramont est en tête à la pause : 24-21. "Nous avons laissé Alleur revenir dans la partie en prenant les mauvaises options et en donnant des lancers, explique Logan Draux Ce sont quelques approximations qui ont laissé l’espoir à notre adversaire.”

Plus de peur que de mal cependant puisque Libramont déroule en seconde période : 39-31, 41-33 (30'), 55-36 et 63-41. "Nous avons su remettre une grosse intensité. La clé, c’était la défense, termine Logan Draux. Nous avions bossé là-dessus mercredi et cela a payé.”

Libramont 63 – Angleur 41

Par quart-temps : 14-9. 12-12, 15-12, 22-8.

Eischen 14, Bouillon 8, J. Leonard 2, Charlier 13, L. Leonard 9, Job, Couset 3, Frauenkron 4, Lempereur 4, Jourdan 4, Mernier