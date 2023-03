Il faut dire que cette rose, tombée après trois minutes d’arrêts de jeu, a permis aux hommes de Frédéric Jacquemart d’arracher un point. Un point que les Marlovanais, menés après le plat du pied parfait de Lomma à la suite d’un magnifique travail de Michel, n’ont pas spécialement volé.

”Un point aux allures de victoire ? Oui, mais je pense que nous le méritons, commentait Mathieu Mohimont, le capitaine de Marloie. Nous aurions peut-être mérité même plus, mais quand Mormont a pris l’avance, c’est devenu plus compliqué. Mais nous avons su revenir. Et cela nous permet de pousser un petit ouf de soulagement. Si nous avions perdu ce samedi, Mormont aurait pris neuf points d’avance et cela aurait été compliqué de revenir. Ici, nous restons dans la course à la cinquième place. Et il faudra aussi voir ce qui se passe dans l’affaire avec Durbuy.”

Au premier acte, si Lomma tente sa chance par deux fois, les plus grosses occasions sont pour Marloie. Servi par Dessart, Jacquemart arrive devant Marthoz, mais le portier sort superbement. Dans la minute qui suit, après un contre rapide, Delvaux tente sa chance. Le poteau repousse. Un peu mieux en possession de balle, Mormont amène plusieurs fois le ballon dans le grand rectangle, hérite de plusieurs corners et phases arrêtées, mais sans jamais vraiment inquiéter Desseille.

”Marloie défend bien sur des situations pareilles, jugeait Philippe Médery. Devresse, c’était le meilleur homme de Marloie ce samedi. Sur les phases arrêtées, il prend un ballon sur deux. Le partage ? Ce qui est frustrant, c’est que la semaine dernière, nous sommes rejoints dans le final sur un penalty inexistant. Et ici, mes joueurs me parlent d’une possible faute de main avant le 1-1.”

Après le but de Devresse, Lecerf, après une percée à la Sébastien Chabal de la grande époque, alerte une dernière fois Desseille, mais le score ne bougera plus.

”J’ai apprécié le fait de ne rien lâcher, confiait Frédéric Jacquemart. Je suis content de mes gars, ils ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout.”

Mormont, de son côté, poursuit sa belle série et reste en course pour le tour final. ”Nous sommes là pour prendre du plaisir et nous continuons à en prendre, terminait Philippe Médery. Pourtant, les conditions ne sont pas évidentes puisque nous nous entraînons comme des SDF, sans pouvoir mettre de la variété dans nos séances étant donné le synthétique dévasté.”