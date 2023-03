Première titularisation et premier match complet pour Maxime Charneux à Mormont

Parti en Erasmus en Espagne durant tout le premier tour, Maxime Charneux est un peu le transfert hivernal à La Forge. “Mais il a fallu le temps que je me remette dans le bain, avoue-t-il. Ici, j’ai pu profiter du fait qu’il y avait quelques absents dans le secteur défensif pour débuter. J’étais content car j’ai quelques potes en face.”

Et pour une première, Maxime Charneux, qui a souvent eu Dessart dans les parages, a répondu présent. “Mais je suis encore un peu trop gentil, dit-il. À deux ou trois reprises, je me suis laissé déborder alors que j’aurais dû jouer de manière plus intelligente et plus sèche. Enfin, dans l’ensemble, cela s’est bien passé. Dessart n’a pas été énormément dangereux, même si c’est avant tout grâce au bon travail collectif.”