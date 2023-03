Viance a décroché du football provincial

Ancien entraîneur de La Roche, également passé par Longlier, Raphaël Viance l’avoue, il ne suit plus vraiment le football provincial. “Sincèrement, et sans vouloir critiquer le niveau provincial, je n’ai plus vraiment le temps d’aller au football, sourit-il. Je me tiens évidemment au courant via la presse, mais aller voir les matchs, c’est compliqué. J’ai juste dû me rendre une ou deux fois à La Roche en début de saison. Quand vous allez jouer à Bruges le samedi après-midi, vous êtes parti du matin au soir. Et le dimanche, souvent, je le consacre à préparer le match de la semaine suivante ou à revoir et travailler sur le match de la veille. Cela demande pas mal d’investissement, mais la passion est là.”