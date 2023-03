Un nouveau cycle a débuté pour les Blue Fox d’Arlon

Si les résultats n’ont pas toujours suivi, dans le contenu, Arlon a souvent fait plus que jeu égal avec ses adversaires. “Souvent, nous parvenons à dominer notre adversaire, mais il suffit d’une petite erreur pour que nous encaissions un but et que tout bascule, raconte Elise Jehasse. Ou alors, nous avons du mal à rentrer dans la partie. Dimanche dernier, c’était le premier scénario. L’adversaire n’était quasiment pas rentré une seule fois dans le cercle avant de trouver le chemin des filets. Il faudra parvenir à faire preuve de plus d’efficacité. Du côté de la défense et de la ligne médiane, nous avons l’habitude de jouer ensemble. Mais il faut encore trouver la bonne connexion avec les attaquantes. Nous devons apprendre à nous connaître. Défensivement, nous sommes assez solides, la preuve, nous ne prenons jamais des défaites sur des scores énormes.”

Il faut dire que le noyau des Arlonaises a été un peu modifié cette saison. “En fait, nous avons plusieurs filles qui ont repris le chemin des terrains après avoir mis le hockey entre parenthèses, enchaîne Elise Jehasse. Nous avons aussi eu l’arrivée de deux internationales. Il faut le temps pour se remettre un peu dedans. D’autant plus que nous évoluons dans une division qui est quand même assez costaude.”

Une division costaude, mais les Arlonaises ne diraient pas non pour aller voir ce qui se passe à l’étage supérieur. “Honnêtement, nous aimerions bien remonter en D2, avoue Elise Jehasse. Il existe une grosse différence entre les deux niveaux, mais je pense que nous ne serions pas à la ramasse pour autant. La dernière fois que nous étions en D2, nous ne dominions pas nos matches, mais nous ne prenions pas des casquettes pour autant. Ce sont des équipes qui savent défendre, maintenant, je ne sais pas si le club ferait appel à des renforts en cas de montée. Mais nous avons des jeunes derrière. Et des jeunes qui ont du potentiel. Beaucoup s’entraînent déjà avec nous et ont du temps de jeu quand c’est possible. Et je peux vous dire que vous avez des filles très prometteuses. Notamment chez les U19. Et je pense que dans le futur, il sera possible de grimper des échelons.”

Seul club luxembourgeois actif à ce niveau, comme depuis de nombreuses années déjà, Arlon se retrouve dans une série avec des équipes venues d’autres provinces. De Flandres aussi. Autant dire qu’un week-end sur deux, les Arlonaises doivent avaler les kilomètres. “Je vous avoue que parfois, c’est long. Très long, glisse Elise Jehasse. Mais cette année, nous avons tellement une bonne cohésion d’équipe que les déplacements, nous n’y pensons pas trop. Nous n’avons qu’une envie, c’est de nous retrouver sur le terrain pour prendre du plaisir ensemble. Et puis, les déplacements, ce n’est pas comme si c’était nouveau pour nous. Nous avons l’habitude maintenant. Et puis, nous tentons, quand c’est possible, de planifier des petites sorties ensemble. Quand nous sommes parties jouer dans la région de Gand cette année, nous en avons profité pour passer le week-end à la mer. Mais bon, 2 h 15 de route, c’est quand même la limite (rires). Et je sais aussi que les adversaires n’aiment pas trop venir chez nous. Chez les jeunes, cela arrivait souvent que l’équipe adverse déclare forfait pour ne pas se taper la route.”