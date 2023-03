Aywaille - Libramont, Un partage qui ne satisfait personne

Entre une formation locale désireuse d’intégrer le top 5 et une équipe visiteuse soucieuse de se maintenir, on a senti une approche différente. Bien plus positive dans le chef des troupes de Samuel Bodet. "De la frustration ? Non. Il s’agit plutôt de déception vu la débauche d’énergie fournie ou par rapport au nombre d’occasions créées en première période. On devait inscrire plus d’un but lors du premier acte."