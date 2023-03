Volley-ball : Bouillon prend un point contre Maaseik

Si Bouillon remportait la première manche, Maaseik égalisait avant de passer devant. Avec un El Hajame diminué à cause de soucis à l’épaule, Bouillon parvenait néanmoins à arracher le tie-break. “Où nous menons 8-6 au changement de côté, soulignait Vincent Libertiaux. Mais ensuite, nous avons commis quelques petites erreurs totalement compréhensibles. La réception a été très stable, mais par moments, nous avons manqué d’intensité, ce qui est logique quand tu n’as pas de banc.”

Il reste désormais trois rencontres à Bouillon pour tenter d’entrer dans le top 5. “Le but est de faire du mieux possible, en montrant de bonnes attitudes sur le terrain et en semaine, termine Vincent Libertiaux. L’an prochain ? La majorité du groupe restera et nous voulons cinq renforts. Trois gars de qualité ont déjà signé.”

Intermédiaires : 26-24, 18-25, 23-25, 25-23, 12-15.