Il n’y a pas d’explication en fait. Un jour sans ! Nous avons tous été mauvais. Parfois, on livre une mauvaise première mi-temps, mais on parvient à redresser la barre ensuite. Cette fois, même pas. On a pourtant eu la chance de mener et on aurait dû fermer la porte ensuite. Ciney n’a pas eu des tonnes d’occasions non plus, mais mérite son succès.

Cette défaite remet en péril votre qualification pour le tour final…

Nous sommes toujours cinquièmes et donc encore dans les temps (NDLR: quatre équipes y participent, dont les vainqueurs de tranches, lesquelles ne devraient pas échapper cette année à des équipes du trio de tête). Mais La Calamine rapplique effectivement. Il faut qu’on fasse un résultat à Libramont samedi, mais ce ne sera pas simple. Je ne pense pas qu’on aura en face de nous le Libramont que nous avions battu facilement à l’aller (NDLR: 5-1).

Vous avez porté votre total à 15 buts, à six longueurs de Mathieu Cornet. Vous pensez au titre de meilleur buteur de la série ?

Non. Si je peux le titiller, je ne m’en priverai pas, bien sûr, mais j’imagine qu’il va encore marquer d’ici la fin de saison. J’avais mis 11 buts la saison passée. Avec Hamoir, c’était généralement entre 7 et 10. Je livre ma saison la plus prolifique.

Vous l’expliquez comment ?

Par ma position déjà. Avant, je jouais plus sur l’aile, comme à Hamoir où je me suis régalé une saison en distillant une vingtaine d’assists pour Guillaume Legros, le meilleur avant-centre avec lequel j’ai joué. Désormais, je joue davantage en pointe, avec Jordan Michel. Je suis plus souvent dans la surface. Et avec l’âge (bientôt 32 ans), je suis devenu plus serein au moment de conclure ; cela joue aussi.

Choix familial

Vous avez annoncé ce week-end votre départ pour Braives. Pourquoi ce choix ?

Il est familial avant tout. J’ai deux enfants en bas âge et je tiens à les voir plus souvent. Braives, c’est à un bon quart d’heure de mon domicile (NDLR: Seraing). Pour Mormont, c’est 50 minutes. Quand je rentre de l’entraînement, il est passé minuit et je me lève à 6 h 20 pour le boulot (NDLR: il est chauffeur-livreur), quand je ne suis pas réveillé plus tôt par le petit (rires). Cela devient compliqué et un peu usant.

Ce qui étonne surtout, c’est que vous rejoignez un club qui occupe actuellement la 5e place en P2 liégeoise…

Oui, mais il sera ambitieux. Et j’y retrouverai Yannick Pauletti qui était mon entraîneur à Stockay. Pour tout vous dire, je n’ai pas eu énormément de sollicitations par ailleurs, si ce n’est Aywaille. Mais j’ai tellement d’affinités avec Philippe Médery que je ne me voyais pas aller ailleurs qu’à Mormont si je restais en D3.

Vous aviez arrêté de jouer en salle il y a trois ans, alors que vous défendiez les couleurs d’Hannut en D1. Vous allez reprendre ce sport dès lors que vous aurez moins d’exigences au foot ?

Non. Si je me rapproche de mon domicile, c’est pour passer plus de temps avec mes enfants. Hors de question de perdre dès lors une soirée en salle. J’avais d’ailleurs arrêté après la naissance de mon premier enfant, pour cette même raison.

Quels souvenirs garderez-vous de Mormont ?

Celui d’une première saison qui s’est vite achevée en raison du Covid. Mais c’est le seul bémol avec les conditions d’entraînement. Pour le reste, je n’en garderai que du très positif. Un super coach, un club très familial. Dirigeants, joueurs, supporters, j’aurai fait de magnifiques rencontres ici. Franchement, cela n’aura été que du bonheur.