La Famennoise a avalé dimanche les 21,1 km du semi de Lille en 1h12.59. Elle a fini cinquième de la course en dames et deuxième Européenne, derrière trois athlètes africaines et une Française (elle se classe aussi 49eau scratch sur 4249 participants). Ce chrono phénoménal constitue donc la meilleure performance d’une Luxembourgeoise sur la distance.

La citoyenne d’Aye, qui vit depuis peu à Huy, a par ailleurs réalisé la 11e performance belge de tous les temps. Et à la 3eau niveau francophone. “Pour cette première, je ne savais pas quel chrono tenter, confie la Famennoise. J’en ai parlé avec Thomas Vandormael. Il m’a proposé de partir sur 1h13.50, pour descendre sous 1h14. D’un côté, cela me semblait costaud. C’est tout de même du 3’30 au km. D’un autre, Juliette Thomas, avec laquelle on se vaut sur les cross, avait signé ce temps une semaine plus tôt. Dès le début, j’ai même été un peu plus rapide. Je suis passée au 10ekm en 34.36. J’ai maintenu un rythme très régulier. Du 1erau 15ekm, j’étais en contrôle ; dans les deux derniers, j’étais dans le dur. Mais j’ai réussi à accélérer sur la fin.”

À 24 ans, elle pouvait difficilement rêver meilleure première sur cette distance. “Sortant de ma saison de cross, je n’avais pas eu le temps de faire une préparation spécifique, dit-elle. Mais je voulais me tester sur un semi pour finir l’hiver et avant de passer sur la piste. Les conditions n’étaient pas optimales, avec du vent par moments. Et on a aussi été rincé par une grosse averse pendant une vingtaine de minutes. J’ai eu froid tout le reste de la course. Tout cela me fait dire que j’ai encore une belle marge de progression.”

Elle peut dès lors envisager le record de Baouf qui n’a couru que 20 secondes plus vite. Mais ce ne sera pas pour cette année. “Le prochain, ce sera en 2024, à la sortie des cross également, conclut-elle. Puis je tenterai peut-être un premier marathon.”