Denis Grosjean ne regrette pas la montée

Alors qu’il ne reste plus que cinq matches à disputer, le Stabulois n’a pas encore su décrocher un point en N3. Le président Grosjean ne regrette cependant pas la montée. "Nous avons eu l’opportunité de monter, il fallait accepter. Nos jeunes ont très bien progressé et ils ont pris de l’expérience. Il n’y avait aucune raison de dire non, dit-il. Si nous avons gaspillé nos derniers espoirs de prendre des points ? Je ne pense pas que nous en aurons. On sent bien que la niaque est moins présente. Nous terminerons à la dernière place et nous n’aurons pas de point. Nous aurions aimé que ce soit différent, mais nous avons vite compris que cela risquait de finir de la sorte."