Le BAT Tintigny peut encore se rapprocher du titre

Avec un point d’avance sur Dison, et un match de moins au compteur, le BAT 81 a en tout cas son sort entre les mains. Ce vendredi soir, les Verts ont un nouveau gros déplacement puisqu’ils se rendent à Sougne, troisième à trois longueurs. “Mais je m’attends à un match différent de celui à Dison, assure Stevy Lenoir. Au match aller, cela avait été un festival de buts. Je pense que le match sera beaucoup plus ouvert. Et c’est tant mieux car cela correspond davantage à notre philosophie de jeu. Si nous venons à gagner, nous ne pourrons plus nous cacher même si de gros matches sont encore au programme.”

Promu en début de la saison, le BAT Tintigny ne pensait jamais vivre une telle saison. “C’est totalement inattendu. Mais j’ai l’impression que rien ne peut nous arriver cette saison et que tout tourne pour nous, confesse le Tintignolais. Prenez notre match à Gedinne. Nous gagnons 4-6 et sur les six buts, nous avons une frappe déviée et trois auto buts. La chance du champion ? Peut-être (rires). Mais dans certains matches, j’ai vraiment eu la sensation que rien n’allait nous empêcher de l’emporter.'

Mais le club pourrait-il assumer une montée à l’étage supérieur ? “Franchement, je n’en ai aucune idée. Je vous avoue que je ne me suis pas encore renseigné. Je ne sais pas si cela coûtera plus cher, si notre petite salle est homologuée pour ce niveau. Vu nos résultats, il va être temps que je me bouge un peu, rigole Stevy Lenoir. Au niveau des déplacements, cela ne changera pas grand-chose pour nous. Au lieu de monter vers Liège, nous irons vers Bruxelles. Nous aurons peut-être vingt ou trois minutes de route en plus, mais de toute manière, dès que nous jouons en déplacement, tout le vendredi soir est pris. Et à ce niveau, nous avons de la chance d’avoir des gars motivés. Nous sommes toujours sept ou huit pour les déplacements. Parfois, nous devons même laisser des mecs à la maison. Par contre, au niveau sportif, il faut bien se dire qu’il existe une grosse différence entre la D2 et la D3. En D3, c’est encore assez ouvert. En D2, ce sont des équipes comme Dison, qui gardent le ballon, qui patientent et qui sont techniques. Si nous montons, nous risquons de devoir jouer chaque week-end dans la configuration de vendredi dernier.”