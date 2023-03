Firmin Monaville est redevenu un joueur de foot

Voici quelques mois, quand le verdict de sa blessure a été connu, Firmin Monaville a dû encaisser le choc. “Le premier message que j’ai envoyé à mes parents, c’était pour dire que j’arrêtais le football, se souvient le défenseur habaysien. Je savais par où j’allais passer, je savais les douleurs que j’allais avoir et c’est encore le plus compliqué. La première fois, tu ne sais pas à quoi t’attendre. Là, je savais. Après, j’ai rapidement pu me faire opérer, et puis, j’ai vite commencé les séances de kiné. Au fur et à mesure, tu vois que cela va de mieux en mieux et donc, tu ne penses plus à arrêter. Mes genoux ? D’après le médecin, ils sont même plus costauds maintenant.”

S’il n’a pas joué une seule minute en championnat avec Habay cette saison, celui qui a été formé du côté de Virton a continué à suivre son équipe. “Ce n’était pas toujours facile. À certains moments, c’est plus dur mentalement, mais bon, les gars m’ont toujours soutenu, donc je devais faire pareil. Et puis, c’est aussi une façon de rester dans le groupe, raconte l’intéressé. Rejouer en A cette saison ? Non, ce n’est pas le but. Il reste six matchs face à six belles équipes. Moi, je dois encore prendre du rythme. Je terminerai la saison en B pour retrouver des sensations, toucher le ballon et puis, je serai focus sur la préparation à l’été prochain. Je suis aussi des séances spécifiques le samedi chez un préparateur physique.”

Poncelet et Vialette, ses hommes de la saison

En lice pour le tour final, Habay aura droit à un match important ce samedi soir. À la maison face à Raeren, les hommes de Samuel Petit ont l’occasion de revenir à la hauteur des germanophones. Un succès et Habay, qui compte toujours un match de retard, remontera à la deuxième place en compagnie de Raeren et de Richelle, sauf si les Liégeois prennent des points dans le sommet face à Rochefort. “Nous avons trop souvent partagé et perdu de bêtes points, juge Firmin Monaville. Nous avons les qualités pour le tour final. Et jouer des adversaires de première partie de tableau, ce n’est pas plus mal. Ce sont des équipes qui vont avoir la volonté de jouer et qui ne vont pas rester en bloc derrière. Le joueur de la saison à Habay ? Je vais dire Simon Poncelet et Hugo Vialette. Le premier fait du bien par ses qualités de récupération. Le second, c’est la classe à l’anticipation.”

Deuxième en troisième provinciale, l’équipe B peut encore prétendre à la montée en P2. Mais, finalement, quel est le plus important pour Habay ? Faire monter l’équipe A en D2 ou l’équipe B en P2 ? “Bonne question. Pour l’équipe A, jouer le tour final, ce serait bien. Mais monter pour la B, cela semble primordial pour diminuer l’écart de niveau entre les deux équipes. La B en P2 et la A en Nationale, je trouve que c’est idéal. Imaginez si nous montons avec la A et que la B ne parvient pas à sortir de la P3. Pour les mecs qui doivent redescendre, ce serait vraiment délicat d’avoir une telle différence de niveau.”