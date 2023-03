Pierre-Antoine François a débuté sa saison samedi soir

Un match que Pierre-Antoine François a disputé au poste d’arrière gauche. ” Est-ce que je serai toujours utilisé à cette position ? Je ne sais pas. Déjà quand j’étais à Givry, j’ai occupé plusieurs postes au sein de la ligne arrière. Après, que ce soit à gauche, à droite ou dans l’axe, le principal est de pouvoir jouer. Le plus important pour le moment, c’est de prendre du temps de jeu. Le reste, nous verrons après”, explique le défenseur.

”L’Union champion ou Marloie au tour final ? Je vais dire l’Union”

Pierre-Antoine François l’a rappelé, Marloie a pris les trois points face à Herstal. ” Le terrain n’était pas évident, mais nous avons quand même essayé de jouer et de proposer du football, estime l’ancien joueur de Champlon. Nous avons fait le match qu’il fallait, sans être extraordinaire. Désormais, le sauvetage est mathématique, donc le contrat est rempli. Maintenant, il nous reste quatre matches et nous avons toujours la perspective du tour final. Ce serait dommage de finir en roue libre comme cela a été le cas la saison dernière. En plus, personnellement, mon championnat, il débute seulement maintenant donc je suis encore plus motivé.”

Mais au final, que préfère Pierre-Antoine François, voir l’Union champion pu voir Marloie accrocher le tour final ? ” Je crois que je vais quand même répondre l’Union, sourit celui dont le frère, Guillaume, était présent à Marloie samedi. Le plus probable ? Mathématiquement, c’est encore possible pour nous de finir à la cinquième place, mais cela va aussi dépendre des résultats des équipes devant. Nous, nous devons engranger un maximum et espérer qu’une équipe comme Mormont perde des plumes. Ce sera compliqué, mais tant que la possibilité existe, il faut jouer le coup à fond.”

Il n’a pas encore prolongé pour l’an prochain

Si Mathieu Mohimont et Pierre-Antoine Collard ont déjà prolongé à Marloie, ce n’est pas encore le cas de Pierre-Antoine François même si son coach compte beaucoup sur lui en vue de la saison prochaine. ” Moi, je n’ai encore rien décidé. Comme je commence vraiment ma saison maintenant, c’est un peu bizarre, dit Pierre-Antoine François. J’ai des contacts, mais partir d’un club où tu as joué quatre matches, c’est un peu bizarre. Mis à part à Bertrix, où je suis parti après un an car le club arrêtait, je ne suis pas du genre à rester une seule année dans mes clubs. Marloie veut me garder, c’est déjà ça ! Et puis, c’est un club de D3 qui n’est pas trop loin de la maison. Donc, Marloie, c’est la bonne option.”