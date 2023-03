Un tifo de trente-cinq mètres pour supporter un club de P2

Un tifo gigantesque que les Cerfs sont venus installer vendredi dans l’après-midi. “Nous avons d’abord demandé l’autorisation à Ochamps, souffle Massimo Lapietra. Et la réponse a directement été positive. Nous sommes venus vérifier la structure afin de voir si c’était possible de l’installer. Un truc pareil, tu ne peux pas le mettre partout hein ! Vendredi, nous sommes venus vers 11h pour préparer tout cela. Les mecs en face, ils ne s’attendaient pas à nous voir débarquer avec un truc pareil. Les structures, ce sont des grosses poutres en fer du chemin de fer, tu ne rigoles pas avec des machins du genre. Nous avons dû rouler la bâche dans du plastique afin qu’elle ne prenne pas l’eau, sinon, cela aurait pesé un poids pas possible. Nous étions venus voir à quatre pendant la semaine et ils m’avaient tous assuré que cela tiendrait sans souci, mais j’avais quand même peur que le treillis ne s’arrache ou qu’une partie lâche. Pour le reste, je n’avais pas peur. Des pétards et des fumigènes ? Les pétards, je ne suis pas fan. Vous avez toujours des enfants dans le coin, donc, un accident est vite arrivé.

Le lendemain, Massimo Lapietra était de retour à Ochamps. “Il fallait bien démonter tout le bazar, sourit-il. Nous avons tout remballé. Et nous avons tout mis à sécher dans l’entrepôt de mon entreprise. Mais bon, cela prend de la place, je n’ai même pas su rentrer mes deux véhicules.”