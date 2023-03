Clémence Barette: "Step by step !"

Au contraire, la jeune fille, consciente de ses qualités comme de ses manquements actuels, en a profité pour mettre les bouchées doubles. Et cette initiative a porté ses fruits, puisque la Habaysienne de Baloise WB Ladies est rentrée en Gaume avec deux bouquets. Le premier, sur le contre-la-montre de Sirault, dans le Hainaut ; le second, dimanche, au Grand-Duché, lors de la journée du GP Faber.

"À la moitié du parcours, je décide de prendre un relais dans une côte. Quand je me retourne, je vois que personne ne suit. Je décide alors de continuer seule. Je savais que ça allait être très compliqué de tenir vu les conditions météorologiques, mais je n’ai pas lâché, raconte-t-elle. Même si c’est une petite victoire, ça fait du bien au mental ! Les jambes sont là, il n’y a plus qu’à bosser sur le placement et faire preuve de patience. "

Refroidie, mais pas découragée

La veille, c’est sur un chrono de 12,9 km à la moyenne de 34,850 km que Clémence a dompté ses trois concurrentes. "C’était un premier test avec mon vélo et ma combinaison aérodynamique. J’ai donné le maximum malgré un vent horrible et j’ai eu droit aux précieux conseils de Ludivine, précise-t-elle. Je suis très fière de moi sur un point: les virages. J’avais vraiment peur de ne pas bien les prendre."

Clémence l’avoue tout de go. Pour progresser, il lui faut à tout prix gommer sa peur de la chute. "Je suis tombée dans une descente près de Vaison-la-Romaine lors du stage avec l’équipe. Je dois dire que cela m’a refroidie", confie-t-elle. Mais "refroidie" ne veut pas dire "découragée". À l’instar d’un Remco Evenepoel qui a dû se reconstruire après sa terrible chute au Tour de Lombardie, Clémence veut gérer son stress à l’attaque des descentes et des virages et surtout trouver définitivement ses marques dans un peloton. "Cela exige juste du travail, des entraînements et un maximum de courses", explique celle qui avait marqué les esprits en finissant 6e à Vresse-sur-Semois l’an passé.

De toute manière, tant qu’elle n’arrive pas à se sentir comme un poisson dans l’eau au milieu de ses adversaires, Clémence sait aujourd’hui qu’elle peut briller dans un contre-la-montre et qu’elle peut également tenir en respect les filles engagées à sa poursuite. Elle n’en attend pas moins rapidement une "belle sélection " car elle est ravie d’appartenir à une "si chouette équipe".