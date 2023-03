Championnes, les filles de Sainte-Ode vont découvrir l’étage supérieur

Le sacre était attendu depuis plusieurs semaines déjà, mais les joueuses de Sainte-Ode ont dû attendre ce samedi, et une victoire à Petit-Han, pour le décrocher. Un titre que les Rouge n’ont absolument pas volé tant elles ont dominé la série de la tête et des épaules. Un bel aboutissement pour un groupe qui n’a cessé de progresser depuis trois ans. “L’an dernier, alors que nous montions de P1, nous avons terminé à la deuxième place en posant des soucis à des équipes comme Sibret ou Longlier, confie Steve Peraux, le coach de Sainte-Ode. Cette année, nous voulions faire mieux. En allant gagner à Longlier en début de saison, je pense que nous avons fait douter pas mal d’équipes, dont Longlier qui n’a pas réalisé une bonne entame de championnat. Et ensuite, nous avons su faire preuve de régularité. Ce titre récompense tout un club et nos fidèles supporters qui ont été très importants.”