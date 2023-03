”Nous partons avec le même noyau. Seul le Cinacien François Hubin, qui travaille dans notre club comme entraîneur, nous a rejoints. Nous serons cependant plus performants que l’année dernière. Tout le noyau est disponible. Notre premier joueur, Arnaud Delhez, a bien progressé et est monté B-15.2 ; mon frère Victor est monté B-15.1, et nous pourrons compter sur un Bryan Moise qui pète le feu et qui nous rapportera des points. Mais le plus important est que nous continuons avec la même bande de copains et que chaque rencontre est pour nous un festival de plaisir. Seul regret, le calendrier nous impose des adversaires de provinces lointaines, alors que nous adorons les derbys contre les équipes namuroises ou liégeoises où nous affrontons des joueurs que nous connaissons bien. Comme d’habitude, nous nous déplacerons à Anvers et à Bruxelles.”

À titre personnel, vous venez de vivre une année compliquée avec pas mal de défaites. Comment avez-vous vécu cette mauvaise période ?

”Cela fait douze ans que je suis B négatif. J’étais B-15/1 et je n’ai pas vu venir ma descente de classement à B-15. C’est un classement difficile parce qu’on joue à la fois en Messieurs 1 et en Messieurs 2. En Messieurs 2, il faut faire le jeu, on gagne des matches, mais on est tiré vers le bas. En Messieurs 1, les adversaires vous bousculent, vous imposent un rythme qu’il faut essayer de suivre. Passer sans cesse de l’un à l’autre, n’est pas évident. Au milieu de la saison, j’ai arrêté, j’en avais marre. Je ne m’entraîne pas énormément, mais je joue beaucoup de tournois. Là, je sens que cela va mieux. Je viens de jouer deux finales. Il faut que je retrouve mon niveau. C’est la première fois que mon frère Victor est mieux classé que moi. On s’entend super bien, on s’entraîne ensemble, mais j’aimerais quand même retrouver mon droit d’aînesse.”

Comment définiriez-vous votre type de tennis ?

”Je pense que j’ai un jeu de contreur offensif qui s’appuie sur une solide condition physique. Ce dernier dimanche, j’ai disputé deux finales de plus de trois heures chacune, à Bouillon et à Flémalle. À 31 ans, ce n’est pas trop mal, j’ai bien tenu le coup.”

Vous vous êtes mis aussi au padel où vous participez aux interclubs. Comment se passe cette transition vers ce sport à la mode ?

”Depuis que nous avons deux terrains de padel au club, nous y avons tous goûté. C’est plus facile que le tennis, c’est convivial vu que cela se joue exclusivement en double, mais cela ne me fera jamais arrêter le tennis. C’est dépaysant et on ne se prend pas la tête. Nous avons inscrit une équipe en interclubs avec la même base de joueurs que celle de Nationale B en tennis.”

En plus du tennis, du padel, et de votre boulot d’architecte, vous êtes membre du comité du RTC Marche depuis plusieurs années. Comment jugez-vous l’évolution de votre club ?

”Très bien, même si nous sommes confrontés à des problèmes de toiture sur nos trois terrains couverts les plus anciens. Marche est un club ambitieux qui veut conserver une approche conviviale, en se reposant sur le bénévolat. La recette que continuent à défendre nos nombreux membres du comité et le président Martin Delhaye est bonne puisqu’au classement de l’AFT Namur-Luxembourg, qui tient compte de tous les résultats en tournois, Marche caracole encore en tête. Nous allons aussi avoir un autre club ambitieux dans le Nord avec l’avènement de Durbuy. Cela créera une belle émulation.”