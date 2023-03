Aberdeen O’Driscoll en route vers son premier Euro en seniores

Un ultime test, passé mercredi, lui a permis de marquer des points en vue de ce qui devrait sa première grande épreuve internationale chez les seniores. Si la Fédération belge de gymnastique n’a prévu de dévoiler officiellement la composition de la délégation qu’en milieu de semaine prochaine, le discours de Marjorie Heuls, chargée de l’entraînement des gymnastes belges avec Yves Kieffer, indique que la jeune Ardennaise a de très bonnes chances de faire partie des cinq heureuses élues. “Lors du test effectué mercredi, Abderdeen a confirmé ses bonnes notes des derniers mois”, a ainsi indiqué la Française.

Aberdeen O’Driscoll, qui a quitté la catégorie des juniores en fin d’année 2022, prendrait donc ainsi part à ses premiers championnats d’Europe seniors. L’été dernier, à Munich, celle qui a intégré le projet Gymfed à Gand il y a quelques mois (après avoir fréquenté durant plusieurs années le centre de haut niveau de Mons) avait été la meilleure Belge de l’Euro en juniores, prenant la 12e place du concours général.

La 7e note à Stuttgart

Cette fois, si sa sélection est officiellement confirmée, c’est en interéquipes que la sociétaire du club de Wardin se produira, avec le secret espoir de décrocher aussi une place pour l’une des finales par agrès. Notamment au sol, la discipline où elle se révèle la plus performante. Et où elle a notamment signé une belle prestation lors du récent DTB Team Challenge disputé à Stuttgart, obtenant la 7e meilleure note dans cet exercice. À cette occasion, l’équipe belge avait pris la 2e place du classement interéquipes, derrière les USA et devant la France.

De bon augure donc avant ce rendez-vous européen à Antalya. Et à quelques mois des championnats du monde qui se dérouleront à Anvers.