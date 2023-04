Une sortie à oublier pour Marloie

Il y a des joueurs comme cela où tout tourne carré. Ce n’est pas Frédéric Jacquemart qui niera cette évidence. Tout a commencé après 60 secondes de jeu et un penalty offert par François. “Quand un adversaire s’éloigne du but, on l’accompagne simplement”, analysait avec maîtrise, le coach. “On a été dans le dur dès le début, en effectuant les mauvais choix et en laissant les points forts adverses s’exprimer. On connaissait Ngieme en point d’appui ainsi que les qualités de Hernandez et de Cokgezen sur les flancs. On a été battu dans les duels et leurs flancs nous ont fait très mal. La 2e mi-temps est une parodie de football. ”