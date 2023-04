Du changement se prépare à Marloie

Si Frédéric Jacquemart et Nicolas Marcelle ont prolongé l’aventure à Marloie, un petit nouveau va prendre place dans le staff. En effet, Benjamin Simon, l’ancien entraîneur de La Roche, va devenir T1. Diplômé UEFA-B, celui qui a joué pendant de nombreuses années à Champlon va donc découvrir la D3. Nicolas Marcelle et Frédéric Jacquemart, qui va connaître un changement dans sa vie professionnelle, seront toujours là et travailleront en soutien de Benjamin Simon qui coordonne actuellement le foot à 11 à Marloie. “Le staff travaillera main dans la main ? Le côté défensif et l’organisation de Benjamin, l’esprit offensif de Fred et le travail de préparation de Nicolas Marcelle vont donner un bon mélange”, assure Samuel Lefèbvre.