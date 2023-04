Mathieu Cornet, elle n’a pas été simple à conquérir cette victoire face à Habay…

”Effectivement. En première période, les Habaysiens étaient bien dans le match et notre pressing inefficace. Dans le milieu, nous étions mal positionnés, notamment pour mieux gêner Lecomte qui décrochait bien pour se libérer du marquage. Après le repos, on a rééquilibré les choses et notre but inscrit dès la reprise nous a libérés en même temps qu’il contraignait les Habaysiens à sortir. Ils ont moins joué en bloc alors.”

Quel est le secret de la réussite de Rochefort après un début de saison compliqué (16 sur 30) ?

”On voulait sans doute trop bien jouer au foot. Je n’ai pas de reproche à faire à Yannick Pauletti (NdlR : le T1, remplacé par Jeffrey Rentmeister fin octobre) parce que tenter de développer du beau jeu, c’est agréable pour un footballeur, mais à ce niveau, ce n’est pas toujours possible. Jeff a amené de la rigueur et de la pression sur les joueurs en leur disant que s’ils ne prestaient pas suffisamment, il y en avait d’autres qui n’attendaient que ça pour prendre leur place. Avec Yannick, on va dire que certains joueurs se sentaient peut-être un peu trop en sécurité. Tout cela a permis de mettre en avant les qualités d’un groupe complet sur tous les plans : l’expérience, la technique, la tactique, le physique. En 2e période contre Habay, on a montré pourquoi on est devant.”

Vous êtes champion. Vous êtes aussi l’actuel meilleur buteur de la série. On imagine que c’est votre objectif de fin de saison ?

”Je vais essayer, mais il faut que je retrouve le chemin des filets. Là, j’en suis à quatre matches sans marquer (NdlR : dernier but contre Sprimont le 25 février). C’est aussi la rançon de mon statut : plus on marque et plus on est serré de près, quand on ne fait pas l’objet d’un double marquage. Maintenant, Amrous est à 16 buts, j’ai encore de la marge (NdlR : propos tenus samedi soir ; depuis lors, l’attaquant de Mormont a inscrit deux buts supplémentaires). Je pense qu’il y a cependant plus important que ce classement des buteurs. Nous avons la meilleure attaque (NdlR : 55 buts, à égalité avec Sprimont, un de plus que Mormont), la meilleure défense (19 pour 28 à Raeren, Richelle et Habay), le plus grand nombre de clean sheets (14 en 27 rencontres) et nous aimerions finir en tête de tous ces classements annexes.”

Cette saison, on a constaté que le jeu de Rochefort était énormément axé sur vous, que vos partenaires vous cherchaient rapidement dos au but. Un échelon plus haut, ce manque de variation ne risque-t-il pas de vous handicaper ?

”Le constat n’est pas faux. On a beaucoup travaillé sur ces schémas à l’entraînement et en début de saison, quand je manquais un match à cause d’une suspension, on se rendait compte que notre jeu s’en ressentait. Je prenais trop de cartes pour des discussions. Je jouais à peine trois matches et j’étais suspendu. Mais je me suis calmé (NdlR : 11 cartes jaunes au total, dont deux dans la même rencontre et huit avant la fin novembre). Il est clair que la saison prochaine, il faut prévoir une doublure ou plus de possibilités de varier notre jeu.”

"J’aurai 33 ans en août, je crois que j’ai encore quelques années devant moi."

Parlons-en de cette saison prochaine. Il se chuchote déjà que Rochefort va recruter du lourd…

”Sans doute, oui (sourire).”

Et vous, vous restez ?

”Moi, si le président me proposer de resigner pour dix ans ici, je signe pour dix ans !”

Parce que vous êtes plutôt gâté ici…

”Effectivement (rires). Et il y a un très beau projet. Le club monte en D2 et ne veut pas s’arrêter là.”

Pareil pour vous ?

”Pourquoi pas ? J’aurai 33 ans en août, je crois que j’ai encore quelques années devant moi. Et puis, vous l’avez vu, je cours quand même encore sur le terrain…”